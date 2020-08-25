هل يحق للأهلي الدفع بوليد ازارو أمام الوداد المغربي في نهائي افريقيا؟

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جدة - عمرو شويل تعالت المطالب للجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة المغربي وليد ازارو لصفوف الفريق لتدعيم هجوم الفريق علي النحو المطلوب عقب انتهاء إعارته، خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن امكانيات التوربيد المغربي تفوق كل قدرات المهاجمين المقيدين داخل القائمة الحمراء.
وطالب البعض بضرورة عودة وليد ازارو لتدريبات الفريق ومن ثم تجهيزة لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أنه مقيد في القائمة الأفريقية الحمراء قبل انتقاله للاتفاق السعودي علي سبيل الإعارة في يناير الماضي إلا أنه تم قطع الاعارة خلال الأيام الماضية.
واكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لـ"الخليج 365"، أنه لا يحق لازارو المشاركة مع الأهلي ، وذلك لرفع اسمه من قائمة الفريق المحلية في الوقت الذي يعد القيد المحلي شرط اساسي لمشاركه اي لاعب مع فريقه في البطولة القارية.
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