شكرا لقرائتكم هل يحق للأهلي الدفع بوليد ازارو أمام الوداد المغربي في نهائي افريقيا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعالت المطالب للجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بعودة المغربي وليد ازارو لصفوف الفريق لتدعيم هجوم الفريق علي النحو المطلوب عقب انتهاء إعارته، خاصة بعد أن أثبتت التجربة أن امكانيات التوربيد المغربي تفوق كل قدرات المهاجمين المقيدين داخل القائمة الحمراء.

Advertisements

وطالب البعض بضرورة عودة وليد ازارو لتدريبات الفريق ومن ثم تجهيزة لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة أنه مقيد في القائمة الأفريقية الحمراء قبل انتقاله للاتفاق السعودي علي سبيل الإعارة في يناير الماضي إلا أنه تم قطع الاعارة خلال الأيام الماضية.

واكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الافريقي لـ"الخليج 365"، أنه لا يحق لازارو المشاركة مع الأهلي ، وذلك لرفع اسمه من قائمة الفريق المحلية في الوقت الذي يعد القيد المحلي شرط اساسي لمشاركه اي لاعب مع فريقه في البطولة القارية.