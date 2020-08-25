شكرا لقرائتكم كومان لسواريز: لا أريدك في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة، المهاجم لويس سواريز بأنه لا يريده في صفوف الفريق الكاتالوني الموسم المقبل، وعليه إنهاء تعاقده مع النادي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن سواريز المتواجد في عطلته الصيفية، تلقى مكالمة هاتفية، صباح يوم الاثنين، من كومان المدرب الجديد لبرشلونة، وأبلغه الهولندي في حديث مقتضب بأنه ليس ضمن خططه في الموسم الجديد.

وينتهي عقد مهاجم الأوروغواي في 30 يونيو 2021، وبحسب إذاعة "راك 1" فإن الخطوة المقبلة ستتمثل في أن يتفاوض محامي سواريز على إنهاء عقده.

ووصل سواريز إلى برشلونة صيف 2014 قادما من صفوف ليفربول، وخاض مع النادي الكاتالوني 283 مباراة، سجل فيها 198 هدفا، وأصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، وحقق 4 بطولات دوري، إلى جانب نسخة من دوري أبطال أوروبا، و 4 كؤوس ملك، وكأس العالم للأندية، وأيضا كلا من السوبر الأوروبي والإسباني.