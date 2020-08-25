جماهير برشلونة تترقب وأخبار الرحيل تتزايد.. ميسي اتخذ قراره بشأن مستقبله.. والإعلان خلال ساعات

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اتخذ قراره بشأن مستقبله، حيث سيعلنه للجميع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأفادت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بأن ميسي (33 عاماً) اتخذ قراراً بالفعل بشأن مستقبله، حيث سيعلنه خلال الساعات المقبلة.

وقالت الصحيفة إن ميسي أمام خيارين، إما الرحيل عن صفوف برشلونة فوراً، أو الاستمرار لنهاية عقده، مشيرة إلى أنه اتخذ قراره بالفعل، وسيصدره للجميع قريباً.

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وكانت إذاعة ”راك 1“ الإسبانية قد أعلنت أن ميسي أبلغ المدير الفني الجديد لبرشلونة، الهولندي رونالدو كومان، أنه "يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني أكثر من داخله."

ما ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن إدارة برشلونة لن تقبل بيع ميسي في السوق الصيفي الحالي إلا بالحصول على قيمة فسخ عقده، وهي 700 مليون يورو.

ويعيش برشلونة على صفيح ساخن؛ بعد خسارته 8/2 أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.