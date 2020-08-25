شرطان يفصلان بقاء أحمد فتحي في الأهلي والتراجع عن الانتقال لـ بيراميدز

ذكرت وسائل إعلامية أن إدارة النادي الأهلي تحدثت مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، السويسري رينيه فايلر، بشأن بقاء ظهير أيمن الفريق أحمد فتحي رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن هناك بعض الأصوات داخل النادى الأهلي تنادي بضرورة بقاء أحمد فتحي في الموسم الجديد، مشيرة إلى أن إدارة النادي استطلعت رأي فايلر في مسألة بقاء نجم الفريق قبل التحدث مع الأخير وإنهاء مفاوضات تجديد عقده.

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ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع داخل النادي الأهلي قوله إن إدارة النادي تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي في الموسم الجديد، الذي أكد أن "الجوكر" بقاءه سيكون مفيداً للفريق، تاركاً الأمر لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحي حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.

وأفادت الصحيفة بأن أحمد فتحي وضع شرطين قبل الموافقة على البقاء في الأهلي، الأول هو ترضيته مادياً بالشكل المناسب وقبول شروطه التعاقدية، خاصة أن عقده السابق كان ظالماً له ولم يتم تقديره فيه على الوجه اللائق.

وأضافت أن الشرط الثاني الذي وضعه أحمد فتحي هو أدائه لصلاة استخارة قبل اتخاذ القرار الأخير سواء بالبقاء في الأهلي أو تفعيل انتقاله لبيراميدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن فتحي استطلع رأى زملائه في مسألة بقائه مع الأهلي والتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعدما دخل "الجوكر" فى خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذي سيحصل عليه رمضان صبحي والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، في الوقت الذى يحصل فتحي على مليون دولار فقط.