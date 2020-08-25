الأهلي يطالب أحمد فتحي بالبقاء واللاعب يضع شرطين لعدم الرحيل لبيراميدز

تنادى بعض الأصوات داخل النادى الأهلى بضرورة بقاء أحمد فتحى نجم دفاع الفريق الأحمر فى الموسم الجديد رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى مسألة بقاء أحمد فتحى قبل التحدث مع الأخير وإنهاء مفاوضات تجديد عقده والتراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز فيى الموسم الجديد ليبدى موافقته المبدئية على استمراره.

شروط أحمد فتحي لتجديد عقده مع الأهلي

واشترط أحمد فتحي ترضيته مادياً بالشكل المناسب وقبول شروطه التعاقدية، خاصة أن عقده السابق كان ظالماً له ولم يتم تقديره فيه على الوجه اللائق والشرط الثاني هو أدائه لصلاة استخارة قبل اتخاذ القرار الأخير سواء بالبقاء في الأهلي أو تفعيل انتقاله لبيراميدز.

واستطلع أحمد فتحى رأى زملائه فى مسألة بقائه مع الأهلى والتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعدما دخل الجوكر فى خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذى سيحصل عليه رمضان صبحى والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، فى الوقت الذى يحصل فتحى على مليون دولار فقط، ويرى أحمد فتحى أن إدارة بيراميدز مُطالبة برفع قيمة عقده مثلما سيحدث مع عبد الله السعيد لاعب الفريق والذى وضع شرطا فى عقده يمنحه الحق فى عدم حصول أى لاعب على راتب أعلى منه، وفى حال التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به.

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وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي في الموسم الجديد ليؤكد المدرب السويسري أن الجوكر لاعب كبير وبقاءه سيكون مفيداً، إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحي حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.

وتحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3 / 1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.

وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليود يانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.