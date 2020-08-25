شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نهائى كأس السلة بين الأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة والنصف من مساء اليوم فريقا الأهلى والاتحاد السكندرى فى نهائى كأس كرة السلة، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، فى نهائى يطلق عليه القمة، فى ظل نجاح الفريق السكندرى فى حصد عدة بطولات هذا الموسم إضافة إلى البطولات السابقة التى حققها الفريق الأحمر.

وتذاع مباراة الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر لكرة السلة على قناة أون تايم سبورت 2.

الجهاز الفني للفريقين

يقود فريق الاهلى في البطولة أشرف توفيق ، و الذى له باع طويل في عالم كرة السلة فقد سبق وتولى تدريب عدة اندية سواء داخل مصر او خارجها، و في النهاية عاد إلى القلعة الحمراء ، وفى المقابل نجد أحمد مرعى ، قائدا لسفينة زعيم الثغر ، و الذى يتولى القيادة الفنية للمنتخب أيضا، و من قبله عدة أندية منها سبورتنج و الذى حصد معه كثير من البطولات المحلية و الأفريقية .

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كيف وصل الاهلى والاتحاد الى نهائي الكأس

نجح الاتحاد في الوصول إلى نهائي كأس مصر لكرة السلة بعد تغلبه على سموحة بنتيجة كبيرة 89-66 في الدور قبل النهائي من البطولة، بينما وصل الأهلى بالفوز على سبورتنج 77 / 69، ليلتقى الفريقان مساء اليوم على كأس البطولة.

نقاط القوة في الفريقين

يمتلك فريق الأهلى عدة لاعبين يمثلون القوة الضاربة في المباراة، مثل أحمد السلعاوى، ومودى الجارحى إضافة إلى المحترف الأمريكي اليكس يونج، في المقابل نجد الاتحاد السكندرى على أتم استعداد للقاء الفريق الأحمر خاصة وأن الفريق يضم بين صفوفه عدة أسلحة مثل رامى إبراهيم و إسماعيل احمد، وأحمد الصباغ، ورغم عدم وصول مارفيل هاريس المحترف الأمريكي خلال المباريات الماضية، إلا أن الفريق استطاع أن يصل لنهائى المنافسات.