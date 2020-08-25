شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم أسوان 4 / 3 قبل موقعة بتروسبورت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق إنبى نظيره أسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام في مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق البترولى الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة وفاز تماسيح النيل على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ترتيب انبى وأسوان في جدول الدوري

يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

تاريخ مواجهات إنبى وأسوان

أسوان واجه فريق إنبي من قبل في بطولة الدوري 7 مرات، شهدت تفوق للفريق البترولي، حيث فاز إنبي في 4 مواجهات، بينما فاز أسوان في ثلاثة مباريات، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

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وانتهت مواجهة الدور الأول بين انبى وأسوان بفوز تماسيح النيل بهدف دون رد سجله عبد الرحمن خالد في 22 أكتوبر 2019 على ستاد أسوان .

طولان يفتش عن المربع الذهبى وكشرى عن منطقة الأمان

طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بمواصلة قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى في ظل وجود كوكبة مميزة من النجوم في الفريق البترولى ، في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لمواصلة خطة انتشال زهرة الجنوب من مراكز القاع بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالي .

التشكيل المتوقع لإنبى وأسوان

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام أسوان مكون من :" محمود جاد -رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد - عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال - محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام إنبى مكون من :" مسعد عوض، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، سولمون منساه، مصطفى البدري، محمد اسماعيل، كريم الطيب".