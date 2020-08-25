شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر قدم أحمد الشيخ لتحديد موقفه من مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ جناح النادى الأهلى لاختبار طبى على هامش مران الفريق مساء اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه النهائى من مواجهة الجونة المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب استاد القاهرة فى بطولة الدورى العام، ويرفض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المجازفة بأحمد الشيخ خاصة بعد شكواه من عودة بعض الآلام فى منطقة باطن القدم.

ويؤدى أحمد الشيخ فى الفترة الحالية برنامجاً تأهيلياً بعد غيابه عن مباراة القمة أمام الزمالك لاستمرار معاناته من الإصابة وقتها، وهى المواجهة التى خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتسببت فى حدوث زلزال غضب داخل القلعة الحمراء.

وتحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3 / 1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.

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وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليو ديانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.

من جهته أكد محمود الخطيب، رئيس الأهلي وأعضاء لجنة التخطيط لفايلر، على الثقة التامة فيما يقدمه، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلى تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القارى، وحرص الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر فى العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته فى الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طى صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التى تنتظر الفريق على المستويين المحلى والقارى فى بطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا.