شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يطالب بيراميدز بتحديد شروطه المالية للاستغناء عن أحمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو إنبى من نظرائهم بنادى إنبى معرفة الشروط المالية مقابل الاستغناء عن أحمد على مهاجم الفريق الأزرق المعار للمارد البترولى حتى نهاية الموسم الحالى للتعاقد معه بشكل نهائى بعد تأقلمه مع كبير العائلة البترولية وأصبح المهاجم الأول الذى يعول عليه حلمى طولان المدير الفنى للفريق فى إنهاء الهجمات لأهداف.

كان إنبى تعاقد مع أحمد على لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوى الماضى بعدما فشل اللاعب فى إثبات نفسه مع بيراميدز وخرج من حسابات الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق، لذا فضل أن تتم إعارته رغبة منه فى العودة للمشاركة من جديد، خاصة أنه احتل صدارة الهدافين فى الموسم الماضى مع المقاولون العرب برصيد 18 هدفا.

وقد طلب حلمى طولان المدير الفني لفريق إنبي سرعة حسم ملف أحمد على خلال الأيام القليلة المقبلة لزيادة تركيزه مع الفريق بعدما نجح فى إحراز أولى أهدافه فى اللقاء الأخير أمام الإنتاج الحربى ، بالإضافة لإحتساب ركلة جزاء لصالحه جاء منها الهدف الأول عن طريق رامى صبرى فى اللقاء الذى انتهى لصالح إنبى بهدفين نظيفين .

من ناحية أخرى أكد حلمي طولان أن الفوز على الانتاج الحربي في لقاء الأخير بالدوري منحهم دفعة قوية للأمام، بعد فوز الفريق البترولى على نظيره الإنتاج، فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك رفع إنبى رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.