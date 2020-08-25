تعرف على التشكيل المتوقع لإنبي قبل لقاء أسوان بالدوري اليوم

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق انبي في لقاء اليوم" الثلاثاء" امام نظيره اسوان بملعب بتروسبورت بالجولة رقم 22 للدوري الممتاز كلا من::" محمود جاد- رامى صبرى- أسامة جلال- على فوزى- كريم فؤاد -عبد الرحمن عامر- حميد مأو- زياد كمال -محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على". زياد كمال -محمد شريف- فيستون عبدول- أحمد على". بينما تضم قائمة البدلاء: عبد العزيز البلعوطى- إبراهيم يحيى- محمود قاعود- احمد العجوز- محمود غإلى- هشام عادل- عمر سافيولا- عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى. عبد الرحمن عماد- احمد حسين ميسى. كان فريق انبى قد صعد الى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن تغلب على الانتاج الحربي بثنائية نظيفة في الجولة 21 للدوري حيث لعب الفريق 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

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