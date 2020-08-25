المقاولون العرب يُجري مسحة طبية قبل ملاقاة الزمالك بالدوري

يجري لاعبو المقاولون العرب، مسحة كورونا اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ٢٢ من الدوري الممتاز.

سيكون المقاولون العرب، في مهمة صعبة

أمام الزمالك المنتعش بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، حيث يسعى ذئاب الجبل لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة المفاجئة أمام أسوان بهدف دون رد.ويطمح المقاولون، بتحقيق مركز في المربع الذهبي من اجل العودة إلى البطولات الأفريقية، بالموسم المقبل، بعد غياب طويل عن المشاركة.ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد ٣٧ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.