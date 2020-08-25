أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، اختفاء لاعبه المحترف سعيدو سيمبوري بصورة مفاجئة قبل مباراة مصر المقاصة الماضية بالدوري. وشدد النادي البورسعيدي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده. وواصل عضو مجلس إدارة الفريق البورسعيدي في تصريحات تلفزيونية، قائلاً "حاولنا الوصول إليه بكل الطرق، لكن جميع هواتفه مغلقة". وأضاف، "حتى وكيله لم يستطع الوصول إليه". Advertisements وختم: " اللاعب حصل علي كل حقوقة المادية وليست هناك أي مشاكل، لذلك سنتخذ كل الإجراءات القانونية في حقه". هناك أي مشاكل، لذلك سنتخذ كل الإجراءات القانونية في حقه". وخاض سعيدو سيمبوري 29 مباراة خلال هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع هدفا وحيداً. يُذكر أن سيمبوري صاحب الـ 27 عام انضم إلي النادي المصري في 2019 قادماً من نادي الداخلية

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختفاؤه ..المصري يشدد على اتخاذه كافة الإجراءات القانونية بشأن لاعبه سيمبوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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