رسميًا.. تأجيل ثلاث مباريات بالدورى المغربي من ضمنها ديربى الوداد والرجاء

قررت رابطة الأندية المغربية، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثلاث مباريات بالدورى المغربى، من ضمنها مباراة الوداد والرجاء، وذلك بسب فيروس كورونا المستجد، الذي ضرب فريق الوداد في الفترة الأخيرة.

قالت الرابطة في بيان لها بعد عمل المسحات الطبية لفريق الوداد التي كشفت إصابة عدد من لاعبيه: هذا الأمر يستوجب

وضع هؤلاء اللاعبين في العزل المنزلي، كما ينص على ذلك البروتوكول الصحي الصادر عن السلطات المختصة".

وبناءً على ذلك تقرر إلغاء مبارة الوداد والرجاء، ولقاء نهضة بركان والجيش الملكى، ومباراة اتحاد طنجة أمام نهضة الزمامرة.

كان من المقرر أن يلتقي

فريق الوداد ونظيره الرجاء، مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المغربي، التي كانت ستقام على ستاد محمد الخامس.

يذكر أن الوداد المغربي والرجاء هما المنافسان لقطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، خلال المباريات التي ستعلب يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل ذهابًا، ومباريات الإياب ستكون يومي 2 و3 أكتوبر للعام الجارى 2020.