فيفا يمنح مرونة في ضم الدوليين بتجمعات سبتمبر

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم،"فيفا" الاثنين تخفيف قواعد إتاحة اللاعبين الدوليين في تجمعات سبتمبر المشحونة بسبب قيود السفر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا .

وتكون الأندية في هذه الفترة ملزمة بالسماح للاعبيها بالانضمام إلى منتخباتهم الوطنية خلال الفترات الدولية المحدّدة من قبل فيفا،لكنها ستحظى ببعض المرونة في سبتمبر في حالة فرض حجر صحي أو قيود على السفر في الدول

التي يطلب من اللاعبين السفر إليها.

وينطبق القرار على النافذتين الدوليتين بين 31 أغسطس و8 سبتمبر وبين 14 و22 سبتمبر.

وبهذا القرار الأندية ستكون الأندية مضطرة لتحرير لاعبيها إذا "كان الحجر الصحي لخمسة أيام على الأقل إجباريا في موعد الوصول" إلى البلد "حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراته"

Advertisements

أو في نادي اللاعب لدى عودته.

كما لن يكون تواجد اللاعبين إلزاميا في حال وجود قيود للسفر إلى أو من أي من الأماكن المذكورة".

وأوضح "فيفا" أن هذا الأمر لا ينطبق سوى في حالة عدم منح إعفاء من هذه الإجراءات الصحية للمنتخبات من قبل السلطات المحلية.

وكان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، الوحيد بين الاتحادات القارية المحتفظ باقامة المباريات الدولية في سبتمبر، قد حث الاتحادات الوطنية الأسبوع الماضي على التواصل مع سلطاتها المختصة بهذا الشأن.