كومان يقرر بقاء "ألبا وبيكيه" بصفوف برشلونة

قرر الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة الابقاء على جوردي ألبا وجيرارد بيكيه مدافعي الفريق الكتالوني قبل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد.

وأتصل هاتفيا كومان بألبا وبيكيه وأبلغهما بالاستمرار مع برشلونة في الموسم المقبل.

وكان عدد من التقارير قد توقعت رحيل ألبا وبيكيه عن الفريق الكتالوني عقب الهزيمة التاريخية بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ

والخروج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وكان بيكيه صرح عقب مباراة بايرن أنه مستعد للرحيل عن "الكامب نو" معقل برشلونة هذا الصيف.

Advertisements

وأجرى كومان عدة اتصالات هاتفية أخرى شكلت مستقبل برشلونة في الموسم المقبل، حيث أخبر مجموعة من النجوم بنهاية دورهم

مع الفريق.

وترأس قائمة ضحايا كومان الأوروجوياني لويس سواريز إلى جانب كل من أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو.

وقالت صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية أن كومان اجتمع مساء الاثنين مع السكرتير الفني الجديد رامون بلانيس والرئيس التنفيذي لبرشلونة أوسكار جراو، وأخبرهما بخطته لسوق الانتقالات.

وطلب المدرب الهولندي البالغ 57 عاما التعاقد بشكل فوري مع رأس حربة صريح، ولاعب وسط ملعب، وقلب دفاع بالإضافة لظهيرين وفي أسرع وقت ممكن.