كواليس جلسة لجنة التظلمات مع مسئولي الزمالك بشأن أحمد الشناوي

تكشف "الوفد"، كواليس جلسة استماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة مع مسئولي الزمالك أول أمس بمقر الاتحاد في الجبلاية للاستماع إلى أقوالهم في تظلمهم ضد قرار اتحاد الكرة بإلزام أحمد الشناوي حارس بيراميدز بإعادة مبلغ 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء.

شهدت الجلسة مطالبة مسئولي الزمالك بأن يحصل النادي على المبلغ بجانب الفوائد، واستشهدوا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بعدما قدم الزمالك شكوى ضده، وأوضحوا أن الفيفا حكم للزمالك بغرامة بلغت

نحو 33 مليون جنيه بجانب 5% من إجمالي العقد عبارة عن فوائد.

كانت لجنة التظلمات اتخذت القرارات التالية:

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- حجز تظلم الزمالك وأحمد الشناوي حارس بيراميدز الى القرار ١٧ سبتمبر

- منح احمد الشناوي مهلة حتى ١٠ سبتمبر لتقديم أدلة جديدة تثبت صحة موقفه

- الاستفسار من الفيفا بمدى قانونية طلب الزمالك باسترداد المبلغ بفوائده