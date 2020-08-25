جماهير برشلونة بعد أنباء رحيل سواريز: يستحق مغادرة تليق به

تصدر نجم نادي برشلونة، لوريس سواريز، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أنباء رحيله حسب رغبة المدير الفني الجديد الهولندي رونالدو كومان.
حالة من الغضب انتشرت وسط عشاق النادي الكتالوني، بعد أنباء رحيل سواريز، الأمر الذي دشن خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج لوريس سواريز، خاصة بعد الطريقة التي اعتبرها البعض إهانة للاعب قدم الكثير للنادي، بعدما أبلغه المدير الفني عن الاستغناء عنه في الموسم المقبل.
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وكانت من ضمن التعليقات،:" أن سواريز يستحق مغادرة تليق به من النادي بعد الانجازات التي قدمها"، " سواريزثالث هداف في تاريخ النادي أعطى الكثير لبرشلونة و لهذا على الأقل الخروج يجب ان يكون مناسبا لما تركه على ارضية الميدان من جهد بغض النظر عن الأهداف".
وفجرت إذاعة كاتالونيا خبراً مثيراً يوم أمس تؤكد خلاله أن رونالد كومان أجرى مكالمة هاتفية مع لويس سواريز وأخبره أنه خارج خططه للموسم القادم، وفعل الأمر ذاته مع النجم التشيلي أرتورو فيدال أيضاً.
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