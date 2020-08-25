اتحاد الكرة يدرس معاقبة عدلي القيعي بعد هجومه على حكام قمة الأهلي والزمالك

تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، توقيع عقوبة على عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، بعد هجومه على حكام قمة الأهلي والزمالك.
كشف مصدر باتحاد الكرة أن هناك اتجاهًا لتقديم سي دي بتصريحات القيعيضد الحكم للجنة الانضباط، برئاسة المستشار السيد البنداري، من أجل توقيع عقوبة ضد مستشار التعاقدات بالأهلي.
كان عدلي القيعي قال عبر برنامج ملك وكتابة في قناة الأهلي:"هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاؤه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء، والحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصًا أنه فعل الامر نفسه فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى".
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