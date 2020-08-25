تعرف علي مباريات اليوم بالدورى السعودى

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدورى السعودى، بأربع لقاءات مهمة في بطلةى دورى الأمير محمد بن سلمان .
ويلتقي النصر السعودي نظيره العدالة مساء اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، علي استاد الأمير فيصل بن فهد ، ضمن منافساتالجولة السالعة والعشرين من الدورى السعودى.
ويحتل النصر وصافة الدورى حتي الأن وقبل لقاءه اليوم برصيد 54 نقطة، بينما حصد العدالة 20 نقطة محتلا المركز السادس عشر.
كما يلتقي الوحدة نظيره التعاون في تمام السادسة والثلث مساء بتوقيتالقاهرة، والسابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.
ويواجه أهلي جدة نظيره ضمك في السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة ، علي استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها .
ويخوض الهلال السعودي متصدر البطولة مباراة مثيرة امام صاحب المركز السادس الفيصلي ، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة ، علي استاد جامعة الملك سعود .
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