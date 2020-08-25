تعرف علي مباريات اليوم بالدورى السعودى

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدورى السعودى، بأربع لقاءات مهمة في بطلةى دورى الأمير محمد بن سلمان .

ويلتقي النصر السعودي نظيره العدالة مساء اليوم في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، علي استاد الأمير فيصل بن فهد ، ضمن منافسات

الجولة السالعة والعشرين من الدورى السعودى.

ويحتل النصر وصافة الدورى حتي الأن وقبل لقاءه اليوم برصيد 54 نقطة، بينما حصد العدالة 20 نقطة محتلا المركز السادس عشر.

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كما يلتقي الوحدة نظيره التعاون في تمام السادسة والثلث مساء بتوقيت

القاهرة، والسابعة والثلث بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه أهلي جدة نظيره ضمك في السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة ، علي استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها .

ويخوض الهلال السعودي متصدر البطولة مباراة مثيرة امام صاحب المركز السادس الفيصلي ، وذلك في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة ، علي استاد جامعة الملك سعود .