رياضة | خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء مسحة كورونا تمهيداً للانتظام في مقر النادي لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بحالته الصحية بعد اجرائه الفتاق مؤخرًا.

ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز حسين الشحات لموقعة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا نظراً للحاجة الفنية لخدماته.

ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا.

وكان الأهلي خسر مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي.