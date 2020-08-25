رياضة | خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة تقرب حسين الشحات من العودة لتدريبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقوم حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء مسحة كورونا تمهيداً للانتظام في مقر النادي لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بحالته الصحية بعد اجرائه الفتاق مؤخرًا.
ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز حسين الشحات لموقعة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا نظراً للحاجة الفنية لخدماته.
ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا.
وكان الأهلي خسر مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت الماضي.