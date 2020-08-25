رياضة | شاهد.. رسالة قوية من عماد متعب بعد واقعة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. رسالة قوية من عماد متعب بعد واقعة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة إلى لاعب القلعة الحمراء مروان محسن بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له عقب لقاء القمة أول أمس السبت والذي انتهى بهزيمة الأهلي من الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقال متعب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين: "تواصلت مع مروان بعد تحليلي لأدائه الفني والذي ظهر فيه بعض التحامل عليه، ومروان ليس السبب في الخسارة ولا يحمله أحد الهزيمة، ولكن كلامي كان كلام فني بعيدًا عن التطاول على شخصه".

وأضاف "تعقيبي على أداء مروان كان فنيا ولم أتعرض لشخصه إطلاقا، ويجب أن يعيد حساباته خلال الفترة القادمة حتى يتمكن من استعادة مستواه، ومشكلته الأساسية استمراره في اللعب بأسلوب هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني الأسبق".

وتابع "مروان يواجه عدم قدرته على الفعالية والتهديف خلال الفترة الاخبرة، ويعاني من ضغوطا نفسية كبيرة تؤثر على مستواه في النادي"، مشيرًا إلى أن الإصابات والغيابات بين لاعبي الاهلي عقب العودة من أزمة كورونا كانت عامل رئيسي لظهوره بشكل سيء.

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وكان عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.

وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.

وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.