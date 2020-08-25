رياضة | شاهد.. رسالة قوية من عماد متعب بعد واقعة مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. رسالة قوية من عماد متعب بعد واقعة مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال متعب خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الاثنين: "تواصلت مع مروان بعد تحليلي لأدائه الفني والذي ظهر فيه بعض التحامل عليه، ومروان ليس السبب في الخسارة ولا يحمله أحد الهزيمة، ولكن كلامي كان كلام فني بعيدًا عن التطاول على شخصه".
وأضاف "تعقيبي على أداء مروان كان فنيا ولم أتعرض لشخصه إطلاقا، ويجب أن يعيد حساباته خلال الفترة القادمة حتى يتمكن من استعادة مستواه، ومشكلته الأساسية استمراره في اللعب بأسلوب هيكتور كوبر مدرب المنتخب الوطني الأسبق".
وتابع "مروان يواجه عدم قدرته على الفعالية والتهديف خلال الفترة الاخبرة، ويعاني من ضغوطا نفسية كبيرة تؤثر على مستواه في النادي"، مشيرًا إلى أن الإصابات والغيابات بين لاعبي الاهلي عقب العودة من أزمة كورونا كانت عامل رئيسي لظهوره بشكل سيء.
وكان عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.
وجاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.
وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.