رياضة | الكشف عن مدة غياب محمد عبد الشافي عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مدة غياب محمد عبد الشافي عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الظهير الأيسر محمد عبدالشافي نجم الزمالك للإصابة خلال مواجهة النادى الأهلى ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة ال 21 يوم السبت الماضي فى لقاء انتهي بفوز القلعة البيضاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

وكان طبيب الزمالك محمد أسامة أكد فى تصريحات تليفزيونية أن اللاعب محمد عبد الشافي يعانى من كسر فى الترقوة.

وسيغيب بسببها اللاعب لفترة عن الملاعب بعد تدخل من وليد سليمان لاعب النادى الأهلى خلال المباراة.

وأكد طبيب القلعة البيضاء أن عبد الشافي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 إلي 8 أسابيع.

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وأكد محمد رضا، مدير أعمال محمد عبدالشافي، نجم فريق نادي الزمالك، على ‏نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب بعد تعرضه لكسر في ‏الترقوة في لقاء القمة.‏

واضاف في تصريحات لقناة الزمالك:" وليد سليمان قام بالاتصال بنا وعبدالشافي رحّب ‏بزيارة لاعب الأهلي".‏

وواصل:" عبدالشافي لاعب خلوق ويمتلك الروح الرياضية بالاضافة إلى ‏إن قلبه أبيض وينسى الاساءة سريعاً".‏

وأنهى تصريحاته:"عبدالشافي سأل الجميع عن نتيجة المباراة بعد استفاقته وكان شغوفاً بمعرفة ما حدث في نهاية المواجهة". ‏