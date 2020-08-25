اخبار الرياضه

رياضة | ديوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ديوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش الدور ثمن النهائي من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس.

وحقق المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بداية طيبة في دورة سينسيناتي الأمريكية، المقامة استثنائياً هذا العام في نيويورك، بسبب تداعيات المستجد، خلافاً للنمسوي دومينيك تييم، والألماني ألكسندر زفيريف، اللذين ودعا باكراً من الدور الثاني.

بعد عودته إلى الملاعب إثر فضيحة دورة أدريا في البلقان التي نظّمها واصيب على اثرها بفيروس كورونا، تجاوز ديوكوفيتش (33 عاماً)، بصعوبة الليتواني ريكارداس بيرانكيس 7-6 (7-2) و6-4.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا