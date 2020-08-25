رياضة | شالكه يعلن نتيجة المسحة الطبية على اللاعبين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شالكه يعلن نتيجة المسحة الطبية على اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي شالكه الألماني سلبية الفحوصات التي أجريت على اللاعبين فيما يتعلق بفيروس كورونا في معسكره المقام في أنجنفيلد في النمسا.

وجاء ذلك بعد أن أعلن النادي أمس الاثنين عن وجود حالة إصابة بالعدوى في معسكر الفريق.

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وأكد شالكه اليوم الثلاثاء أن نتائج المسحة الأولى من ثلاث مسحات إضافية للاعبين والإداريين، جاءت سلبية، وأن تدريبات الفريق ستتواصل مع الالتزام بالقواعد المحددة من قبل السلطات المحلية.

ولم يعلن شالكه ما إذا كان المصاب من اللاعبين أم من الإداريين، لكن الفريق ألغى مباراته الودية التي كانت مقررة أمس الاثنين أمام فورتسبورجر كيكرز.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر المقبل، وستشهد المرحلة الأولى لقاء شالكه مع بايرن ميونخ حامل اللقب.