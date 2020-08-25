رياضة | مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أن يعود نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تدريبات الفريق بداية من السبت المقبل بعد اكتمال شفائه من العمليه التي أجراها مؤخرًا.

ويخضع حسين الشحات صانع ألعاب الفريق، لبرنامج تأهيلي قبل انتظامه بالتدريبات الجماعية تمهيدًا للمشاركة بالمباريات المقبلة.

ويسعى الأهلي لتجهيز الشحات قبل مواجهة الوداد المغربي بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الشهر المقبل بالدار البيضاء.

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وكان حسين الشحات قد أجرى جراحة "الفتاء" خلال شهر يونيه الماضي بعد معاناته من آلام في بطنه أثرت على العضله الضامه.

وتراجع مستوى اللاعب بسبب الامه وهو ما جعله يقوم بإجراء العمليه للتخلص من الآلام والعودة لمستواه المعهود، بالفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.