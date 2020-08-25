رياضة | موعد نهاية الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد نهاية الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري موعدا لنهاية بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وموعد انطلاق الموسم المقبل.

وقال وليد العطار في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" مساء أمس: "ندرس أن تكون نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز في نهاية شهر أكتوبر القادم، أو في أول أسبوع من نوفمبر".

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وتابع: "الفارق بين موعد نهاية الموسم الجاري وبداية الموسم المقبل لن تزيد عن 15 يوما فقط بسبب الأجندة المزدحمة".

أما عن بطولة كأس مصر، قال العطار: "ستكون في الأيام المتاحة، ونأمل في أن ننهي الموسم الحالي على خير ما يرام".

وعن توثيق عقد مروان محسن الجديد مع الأهلي: "النادي الأحمر لم يطلب توثيق عقد مهاجمه ولم تصلنا أية خطابات رسمية بهذا الشأن".