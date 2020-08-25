رياضة | ليكرز يسحق بورتلاند ترايل بلايزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليكرز يسحق بورتلاند ترايل بلايزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليكرز بقوة فوزا عريضا على بورتلاند ترايل بلايزرز 135-115، ضمن الدور الأول من المباريات الإقصائية للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، في "يوم كوبي" ليتقدم عليه بنتيجة 3-1، في حين حسم ميامي هيت بطاقته إلى الدور الثاني، بحسمه سلسلته مع إنديانا بيسرز بفوز نظيف 4-0.

اقيمت مباراة ليكرز وبلايزرز في 24 أغسطس ، أي يوم عيد ميلاد أسطورة ليكرز كوبي براينت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية في أواخر يناير الماضي، فاطلق عليه تسمية "يوم كوبي براينت"، كما تم إطلاق اسمه على الجادة الممتدة من أمام ملعب ستايبلز سنتر الخاص بليكرز إلى جادة مارتن لوثر كينج.

وكانت زوجة براينت فانيسا قالت على موقعها على إنستجرام في مناسبة عيده: "عيد ميلاد سعيد، أحبك وأفتقدك أكثر مما أستطيع شرحه، أتمنى لو كنت أنت وجيجي (ابنته المتوفية في الحادث عينه) هنا لنحتفل سوياً".

وارتدى لاعبو ليكرز قمصاناً باللونين الأسود والأصفر "بلاك مامبا" للمناسبة.