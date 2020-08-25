رياضة | إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام مسئولو النادي الأهلي باستطلاع رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مسألة بقاء أحمد فتحي نجم دفاع الفريق قبل التحدث مع الأخير وانهاء مفاوضات تجديد عقده و التراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز في الموسم الجديد.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي في الموسم الجديد.
وأكد المدرب السويسري على أن فتحي لاعب مميز وبقائه سيكون مفيدًا إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحي حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.