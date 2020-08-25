رياضة | إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة الأهلي تعرض على فايلر بقاء "فتحي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مسئولو النادي الأهلي باستطلاع رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مسألة بقاء أحمد فتحي نجم دفاع الفريق قبل التحدث مع الأخير وانهاء مفاوضات تجديد عقده و التراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز في الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي تحدثت مع فايلر عن مدى حاجته لأحمد فتحي في الموسم الجديد.

وأكد المدرب السويسري على أن فتحي لاعب مميز وبقائه سيكون مفيدًا إلا أنه ترك القرار الأخير لإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب، مؤكداً في الوقت ذاته على قدرته تعويض أحمد فتحي حال رحيله بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الجاري.