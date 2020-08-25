رياضة | تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى إحتمالية تأجيل مباريات مباريات دور نصف النهائي، في دوري أبطال أفريقيا

والكونفدرالية الأفريقية، بعد إصابة عدد من لاعبي الأندية المغربية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم "الجمعية الملكية"، قد اضطر إلى تأجيل العديد من مباريات الموسم الحالي، بعد استكماله، بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا في ثمانية أندية بالدورى المغربي الممتاز، وهم الوداد ورجاء بني ملال ونهضة بركان والجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني وسريع وادى زم واتحاد طنجة.

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كما ضرب فيروس كورونا العديد من عناصر فريق القسم الثاني، مثل الاتحاد البيضاوي والكوكب المراكشي والمغرب الفاسي وشباب أطلس خنيفرة وشباب المحمدية والنادي القنيطري وشباب بنجرير والراسينج البيضاوي.

وكشفت موقع "le360 سبورت" المغربي، أن تأجيل العديد من مباريات الدوري المغربي، سيفرض على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباريات دور نصف النهائي، في دوري الأبطال والكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الوداد المغربي، يوم 25 سبتمبر القادم، ف على أن تكون مباراة العودة في 2 أكتوبر المقبل، فيما سيلتقي فريق الزمالك بنظيره الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني، وحسنية أغادير ضد نهضة بركان المغربيين في نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.