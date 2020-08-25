رياضة | قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 25 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد من نيمار بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن خسارة نهاية دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، سيكون الشوكة التي قطعت علاقة النجم البرازيلي نيمار جونيور، بإدارة باريس سان جيرمان.

ووفقاً لموقع " لو 10 سبورت " فإن النجم البرازيلي قد اتخذ قرارا بعدم تجديد تعاقده مع باريس والبحث عن نادٍ آخر الفترة المقبلة .

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وينتهي تعاقد نيمار داخل حديثة الأمراء في صيف عام 2022، وسط رغبة ناصر الخليفي رئيس النادي العاصمي في الاحتفاظ بخدمات اللاعب من أجل تحقيق دوري الأبطال.

ومن جهه أخري يرغب نادي برشلونة في عوده نيمار مرة أخري إلى الكامب نو من أجل الحفاظ على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أبدي رغبته في الرحيل عقب الفضيحة المدوية أمام العملاق البافاري.

يذكر أن نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة في صيف عام 2017 نحو باريس سان جيرمان في صفقة كلفت النادي العاصمي 222 مليون يورو.