الامارات | أسرع عداء في العالم يؤكد إصابته بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع عداء في العالم يؤكد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع العداء الاسطورة الجامايكي اوساين بولت نفسه في الحجر الصحي بعد ان تبين اصابته بفيروس كورونا المستجد بعد الفحص الايجابي الذي خضع له بعد ايام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين. وأكد العداء صاحب الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 م و200 م وحامل 8 ذهبيات اولمبية أن نتائج الفحص الذي خضع له جاءت إيجابية.

وكان هذا بعد أن قال بولت (34 عاما) المعتزل في شريط فيديو سابق عبر (تويتر) "قمت باجراء فحص من اجل مغادرة (جامايكا) لأن لدي عمل. احاول ان اكون مسؤولا وبالتالي سأمكث في المنزل لكي اكون سالما". وتابع "على الرغم من انني لا اعاني من اي عوارض، سأقوم بحجر نفسي". واضاف "سأتصل باصدقائي الذين خالطوني لكي اطلب منهم ان يكونوا آمنين، محجورين وان يتعاملوا مع الامور بسهولة".

وبحسب صحيفة "جامايكا اوبزرفر"، أكد وزير الصحة كريستوفر تافتون نتيجة الفحص الايجابي لبولت في وقت متاخر، وان الشرطة تقوم بتحقيقات حول الحفلة التي اقامها بولت احتفالا بعيد ميلاده، وقال في هذا الصدد "ثمة تقارير تشير الى نشاط متعلق بأوساين بولت. يتم التحقيق في القضية وستصدر الشرطة تقريرا في المستقبل القريب".

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