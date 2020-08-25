شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك عن ملف نادي القرن: يكفينا شرف المحاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، إن النادي لم يغلق «ملف القرن»، وهناك ملف كامل يتم تجهيزه لتقديمه للاتحادين الدولي والمصري.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات إذاعية لبرنامج «ملعب 90 90»: «ملتزمون بما سبق أن أشرنا إليه بشأن ملف القرن، نحاول البحث عن حقوق النادي التي لم تتم متابعتها خلال الفترات السابقة».

وتابع: «يكفينا شرف المحاولة حتى لو لم نحصل على حقوقنا، هناك لجنة رباعية أتواجد بها رفقة أحمد مرتضى منصور واثنين آخرين، نقوم بعرض كل المستجدات على مرتضى منصور، رئيس النادي، وبدوره يعرضها على مجلس إدارة النادي، ونعمل على تجهيز ملف قوي، نستعين بآراء أكثر من خبير، وفور الانتهاء منه سنقوم بإرساله إلى الاتحادين الدولي والمصري».

جدير بالذكر أن الزمالك قرر قبل عدة أسابيع إعادة فتح ملف أحقيته في الحصول على لقب نادي القرن الذي تم منحه للأهلي قبل 20 عامًا.