شكرا لقرائتكم أيمن يونس يطالب وزير الرياضة بضم حسام غالى وحازم إمام إلى اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أيمن يونس نجم الزمالك السابق ، والمنتخب الوطنى السابق من أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة تحويل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، إلى لجنة سباعية ، بضم الثنائى حسام غالى نجم الاهلى السابق وحازم امام نجم الزمالك السابق ، والاستفادة بخبراتهم في إدارة الكرة المصرية .

وقال ايمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم " الاثنين مينفعش يتسابوا كده في مصر ، حسام غالى مينفعش يبقى بعيد عن الكورة المصرية ، ذكاء و اخلاق و رؤية ، و حازم امام مينفعش ميشتغلش .

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وأضاف الفيلسوف أن الثنائى غالى و الثعلب لابد أن نستفاد من عصارة خبراتهم خاصة في سن من 35 الى 50 عاما ، فهم مواهب شابة متكاملة ، قائلا " زعلان ان حازم امام فى الاستديو بس ، واتمنى من اللجنة الخماسية لو هتكمل وأطالب الوزير ان تكون اللجنة سباعية بضم غالى و امام ، فلابد يكون لهم دور الفترة المقبلة ، فهم مستقبل الكرة المصرية"

كان حسام غالى قد كشف فى تصريحات تليفزيونية، كواليس خلافه مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى الأسبق للفراعنة، والتى تسببت فى نهاية مسيرته الدولية، مؤكدًا أنه إذا عاد به الزمن مرة أخرى فسيكرر تلك الأزمة، خاصة أن كوبر كان يتعامل بطريقة "غريبة جدًا" مع لاعبى المارد الأحمر، وعلى مدار تاريخى فى المنتخب لم أجد تفرقة بين لاعبى الأهلى والزمالك مثلما حدث فى عهد كوبر.