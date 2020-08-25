شكرا لقرائتكم الزمالك يستعين بكهربا للحصول على "الفوائد" فى أزمة أحمد الشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو نادى الزمالك بمحمود كهربا لاعب الفريق الأبيض السابق والأهلى الحالى، فى طلبهم للجنة التظلمات باتحاد الكرة، للحصول على مبلغ الـ8 ملايين جنيه من أحمد الشناوى حارس بيراميدز بجانب الفوائد على هذا المبلغ لمدة عامين، حيث أن تاريخ الشكوى يرجع إلى 2018 ولم يتم البت فيه حتى الأن.

وأكد مسئولو الزمالك فى جلستهم مع لجنة التظلمات أن الفيفا فى عقوبته الأخيرة على كهربا أقر بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 بالمئة من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر"، وهو ما دفع مسئولو الزمالك للتمسك بالفوائد.

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وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، قائلا، "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأضاف عادل الشوربجي في تصريحات له، "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".