شكرا لقرائتكم 53 ناديا لهم حق حضور الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن حق حضور 53 ناديا للجمعية العمومية المقبلة للإتحاد المقرر اقامتها أواخر سبتمبر المقبل لمناقشة بعض البنود الجديدة فى اللائحة .

و قال سامح حمدى أن اللجنة الأولمبية أخطرت الإتحاد بعدم حضور مراكز شباب ، خاصة إنها أصبحت تابعة لوزارة الشباب و الرياضة و حق حضور الأندية فقط .

أرسل مسئولو اتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، التصنيف الجديد للأندية إلي اللجنة الأولمبية المصرية من أجل اعتماده، استعداداً لإقامة الجمعية العمومية غير العادية، ويتم من خلالها اعتماد بنود اللائحة الجديدة .

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

شكلت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، لجنة طبية برئاسة الدكتور حسام بهجت للإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية فى عودة النشاط لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأسندت اللجنة المؤقتة مهمة الإشراف على اللجنة إلى سامى إبراهيم عضو مجلس الإدارة لتولى شئون الإجراءات الطبية و الإحترازية .

فيما قررت اللجنة المؤقتة اعتماد إلزام الأندية بإبرام عقود للمدربين من أجل الحفاظ على حقوق مدربى الكرة الطائرة خلال المرحلة المقبلة .