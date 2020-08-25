شكرا لقرائتكم حسين الشحات يخضع لمسحة كورونا قبل التأهيل في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري حسين الشحات نجم هجوم النادي الأهلي مسحة كورونا تمهيداً للانتظام في مقر النادي لأداء البرنامج التأهيلي الخاص بحالته الصحية بعد اجرائه الفتاق مؤخراً، ويحاول جهاز الكرة بالأهلي تجهيز حسين الشحات لموقعة الوداد المغربي المقرر اقامتها يوم 26 سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا نظراً للحاجة الفنية لخدماته.

ويبدأ حسين الشحات في خوض البرنامج التأهيلي بمقر الأهلي بمجرد ظهور نتيجة مسحة كورونا، في الوقت الذي وضع الجهاز الفني برنامج لتجهيز اللاعب في أسرع وقت وفقاً لتعليمات رينيه فايلر.

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وكان السويسري رينيه فايلر قد أبدى غضبه الشديد من تعامل جهاز الكرة مع ملف حسين الشحات ، والذى أجرى جراحة الفتاق في وقت خاطي على حد وصفه، الأمر الذي تسبب في غيابه عن جميع المباريات التي خاضها الفريق الأحمر حتى الأن في بطولة الدوري العام وبالتحديد منذ استئناف النشاط الكروي.

وأكد فايلر لعبد الحفيظ أنه يتحمل غياب حسين الشحات عن التدريبات والمباريات وأخرها مباراة الزمالك في قمة الدوري العام والتي خسرها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك بسبب اختيار مدير الكرة توقيت خاطيء لإجراء اللاعب الجراحة رغم أنه يشتكي منها منذ فترة طويلة، وكان من المفترض أن يتم السماح للاعب بإجرائها أثناء فترة توقف النشاط الكروي الطويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وشدد فايلر أن الحفيظ أبلغه اثناء اجراء اللاعب للجراحة أنه سيعود بعد شهرين وهي المدة التي مرت ولكن اللاعب لم يتثنى له حتى الأن العودة للتدريبات لاستمرار مرحلة علاجه، وأشتكى فايلر للخطيب من إدارة بعض الملفات داخل جهاز الكرة وأبرزها ملف حسين الشحات والذي تأثر الفريق بشدة بعد غيابه خاصة وأنه جاء بالتزامن مع رحيل رمضان صبحي وإصابة عدد كبير من اللاعبين في خط الهجوم.