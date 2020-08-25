الاتحاد السكندرى يقرر تجهيز ملف خاص لحفظ حقوقه فى لاعبيه الأجانب

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جدة - عمرو شويل يجهز مسئولو الاتحاد السكندرى ملفا خاصا لتقديمه لاتحاد الكرة كخطوة أولى قبل اللجوء للفيفا لحفظ حقوق النادى المادية فى لاعبيه المحترفين وهم المالى ويلسون اكاكبو والأوغندى إيمانويل اكوى والليبى أنيس سالتو والذين رفضوا الحضور للإسكندرية لإنضمام للفريق بالرغم من وصول زملائهم بالفريق منذ فترة وهم الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى .
كان مسئولو الإتحاد فوجئوا بموقف اللاعبين الثلاثة بعدم رغبتهم العودة لتدريبات الفريق بل وأكدوا على فسخ التعاقد مع النادى بالتراضى بالرغم من حاجة زعيم الثغر لجهودهم بعد الإصابات الكثيرة التى ضربت الفريق خلال الفترة الماضية وتحديدا عقب عودة الدورى بعد جائحة كورونا .
من ناحية أخرى كشفت قناة الزمالك ، أن مجلس إدارة النادي الأبيض قرر تأجيل حسم مصير عبد الرازق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلي صفوف الاتحاد السكندري ، حتي نهاية الموسم الجاري، سواء بالعودة الي صفوف الفريق الابيض بداية من الموسم المقبل ، أو بتجديد إعارة اللاعب لصفوف فريق زعيم الثغر، حيث هناك اتصالات بين مجلس إدارة الناديين من أجل استمرار سيسيه مع الاتحاد في الموسم المقبل إلا أن ادارة الزمالك أجلت الحسم لنهاية الموسم .
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