شكرا لقرائتكم خبر عن 17 هدفا و6 أسيست × 70 مباراة.. حصيلة مروان محسن مع الأهلى فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مروان محسن، مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، حديث الشارع الرياضى، خاصة بعد رد فعله وعدم استلام الكرة التى مررها له السنغالى أليو بادجى زميله بالفريق، واعتقاده أنه وقع فى مصيدة التسلل أمام مرمى الزمالك، فى مباراة القمة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

مروان محسن انتقل لصفوف الأهلى فى يوليو 2016 قادمًا من صفوف الإسماعيلى مقابل 10 ملايين جنيه ولاعب إعارة من القلعة الحمراء، ومنذ أن انتقل مروان لصفوف الشياطين الحمر، ووفقًا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت" فإن اللاعب شارك فى 70 مباراة بالبطولات المختلفة، أحرز خلالها 17 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

وقال مصدر مطلع بالأهلي لليوم السابع "كانت هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادى".

Advertisements

ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلى إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.

وقال عماد متعب "حرام اللى بتعمله دا أنت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك إجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".