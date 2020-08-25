شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لـ الخليج 365.. اتحاد الكرة يلغى مسحات كورونا قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابات رسمية لأندية الدورى الممتاز تفيد بتغيير البروتوكول الطبى الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، بناء على تعليمات وزارة الصحة بعد انحصار الفيروس فى الفترة الأخيرة وتناقص أعداد المصابين فى مصر بشكل عام.

ونشر ”الخليج 365” فى وقت سابق خبرا يفيد بتواصل اتحاد الكرة مع وزارة الصحة منذ فترة، ومطالبته لها بإرسال خطاب رسمى يفيد بتغيير البروتوكول الطبى الخاص فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث رفض اتحاد الكرة إيقاف المسحات إلا بعد وصول خطاب رسمى من وزارة الصحة.





وكان اتحاد الكرة يلزم الأندية طوال الفترة الماضية وتحديدا منذ استئناف الدورى العام بالخضوع لمسحات لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية على أن تظهر النتيجة قبل المباراة وفى حالة ظهور أى حالات ايجابية يتم استبعادها من المباريات وعزلها منزليا لحين الشفاء والتعافى من الاصابة.

فيما يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إمكانية حضور الجماهير في مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة في حالة استقرار الأوضاع الخاصة بفيروس كورونا علي أن يكون الخضور الجماهيري بأعداد قليلة للغاية لا تتخطي حاجز الالف مشجع للفريقين يتم توزيعها علي عدد كبير من المدرجات واتباع الإجراءات الاحترازبة مثل مسافة المتر بين كل مقعد واخر وارتداء الكمامات علي ان يتولي مسئولو الاستاد رش المطهرات والكحول قبل وبعد المباراة لضمان سلامة الجماهير التي ستحضر المباريات.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تفكير في حضور جماهيري باعداد قليلة للغاية في المدرجات وهناك اقتراحات بحضوز الفريق صاحب المباراة فقط او حضور نسبة 70% للفريق صاحب المباراة خاصة ان هناك عودة طبيعية في جميع مناحي الحياة وتواجد للجماهير مثلا في دور السينما والمولات الي جانب الشكل المميز في المدرجات بحضور الجماهير ولو باعداد قليلة وتوزيعهم علي اكثر من مدرج ويكون النادي صاحب المباراة هو المسؤول عن التذاكرر والحضور الجماهيري.

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فيما طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.

كان هناك توقف للمنتخب فى شهر أكتوبر ومن المرجح أن يتم إلغاءه من قبل المنتخب الأول مقابل أن يتم منح أسبوع إضافي للفراعنة قبل فترة التوقف فى شهر نوفمبر لخوض ودية قبل مباراتى توجو.

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بحث كل الأمور المتعلقة بمصلحة المنتخب الوطني عقب إقرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحلة المقبلة من أجل الوقوف على أنسب الحلول التي تراعي تحضيراته واستعداداته لمواجهة منتخب توجو في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني يضع في اعتباراته وبرنامجه الظروف الاستثنائية التي عاشها جميع اللاعبين بسبب جائحة كورونا بالتوقف لفترة طويلة دامت لأكثر من 5 أشهر عن خوض أي مباريات رسمية وهو ما يحتاج إلى استمرارية في استكمال مسابقة الدوري وخوض اللاعبين لعدد من المباريات املا في إكسابهم الفورمة الفنية والبدنية المطلوبة.

وأوضح بركات أن الجهاز الفني ما يزال يتابع مباريات الدوري ويراقب كل اللاعبين عن كثب لمعرفة النواقص التي يحتاجها جميع العناصر المرشحة للدخول في دائرة اهتمامات المنتخب لاسميا وان الأسابيع الماضية من مباريات الدوري الممتاز شهدت تأثر اللاعبين بفترة التوقف الطويلة.

واختتم مدير المنتخب تصريحاته بتأكيده أن الجهاز الفني لديه وقت لمشاهدة المباريات المقبلة للأندية فى كل الارتباطات لاتخاذ قراره المناسب بما يراعى تجاوز صعوبات هذه المرحلة ودخول مباراتى توجو وكل العناصر فى كامل لياقتهم الفنية والبدنية.