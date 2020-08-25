شكرا لقرائتكم خبر عن خلدون المبارك: نجاح مانشستر سيتي سبب كراهية الأندية الإنجليزية له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي، أن هناك كراهية موجهة تجاه ناديه بسبب نجاحنا خلال السنوات الأخيرة.

وقال المبارك، في تصريحات نقلتها صحيفة «مانشستر إيفنينج ستاندرد»: «الكراهية الموجهة إلى النادي نتيجة للنجاح الذي تحقق منذ تولي الشيخ منصور السلطة قبل 12 عامًا، ولست متفاجئا من ردة فعل البعض، لقد علمتني كرة القدم الكثير وأحد أهم الأشياء التي تعلمتها هو ألا أتفاجأ أبدًا».

وأضاف المبارك: «شيء واحد لم أفعله أبدًا وهو الحديث عما تفعله الأندية الأخرى، الأمر لا يخصني ولا يخص النادي، نحن أكبر من ذلك، ولن نفعل يمكنهم قول ما يريدون قوله، نركز على أعمالنا فقط، هناك أناس لا يحبوننا، وهناك أندية لا تحبنا، ولا نحمل ضغينة للاتحاد الأوروبي، ومستعدون لإعادة بناء علاقة جيدة مع يويفا».

وتعرض سيتي لانتقادات لاذعة بعد قرار المحكمة الرياضية (كاس) بتبرئته من خرق قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما ألغت العقوبة الموقعة عليه بالحرمان من المشاركة في المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

كان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، وجوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، وخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، من بين الأسماء التي وجهت الانتقادات لمانشستر سيتي في أعقاب حكم محكمة التحكيم الرياضية.

وشعر سيتي بخيبة أمل، بعد علمه بأن تسعة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز طلبت من محكمة التحكيم الرياضية عدم رفع الحظر الأوروبي عن الفريق السماوي.

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