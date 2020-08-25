شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ودية ليفربول وسالزبورج النمساوي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يواصل فريق ليفربول الإنجليزي معسكره في النمسا استعدادًا للموسم الجديد، حيث يلتقي فريق سالزبورج، اليوم الثلاثاء.
وتنطلق المباراة بين الريدز وبطل النمسا في الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة بي إن سبورتس، كما يمكن متابعتها على LFCTV وLFCTV GO.
وكان ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على شتوتجارت الألماني بثلاثية نظيفة، في أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد، السبت الماضي.
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