شكرا لقرائتكم خبر عن منافسا الأهلي والزمالك.. تأجيل قمة الرجاء والوداد في الدوري المغربي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري، والتي كان مقررًا إقامتها غدًا الأربعاء لأجل غير مسمى، بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلعب الوداد ضد الأهلي، بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل، وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير، ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات، فاز في 5 منها ولم يخسر، بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.