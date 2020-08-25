شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة يوسين بولت بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصيب يوسين بولت، صاحب الرقم القياسي العالمي في سباقي السرعة، والحاصل على 8 ميداليات ذهبية أوليمبية، بفيروس كورونا ويخضع لعزل ذاتي في منزله في جاميكا، بعد أن احتفل بعيد ميلاده 34 الأسبوع الماضي في حفل ضخم بدون كمامات.

وأكدت وزارة الصحة الجاميكية، في وقت متأخر من يوم الإثنين، أن نتيجة فحص بولت، صاحب الرقم العالمي في سباقي 100 و200 متر، جاءت إيجابية بعد أن نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، يوم الإثنين، قال فيه إنه ينتظر نتيجة الفحص.

وقال بولت في الرسالة التي بدا أنه سجلها بنفسه وهو مستلق على الفراش: «لكي أكون في أمان قمت بعزل نفسي، وأتعامل مع الأمر ببساطة».

وأضاف بولت، الذي يعد العداء الوحيد الفائز بذهبية سباقي 100 و200 متر في 3 ألعاب أوليمبية متتالية (2008 و2012 و2016)، أنه لا يعاني من أي أعراض لكوفيد-19، وهو المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

وقال بولت إنه خضع للفحص يوم السبت بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده في حفل كبير لم يلتزم فيه الكثيرون بوضع الكمامات ورقصوا على أنغام أغنية «العزل» (لوك داون) للمغني الجاميكي كوفي.

وكتب بولت في حسابه على إنستجرام تعليقا على صورة وهو يحمل ابنته أولمبيا التي ولدت في مايو «أفضل عيد ميلاد على الإطلاق».

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