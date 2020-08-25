شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن تعافي 8 لاعبين من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن النادي المصري البورسعيدي، مساء الإثنين، تعافي 8 من لاعبيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، إن المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون أحمد مسعود وأحمد عبدالفتاح ومحمد شحاتة وعمرو البغدادي ومحمود وادي ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية، الأحد، بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة، أثبتت تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية.

وأشار النادي إلى أن نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدي ستظهر صباح اليوم الثلاثاء، علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وقرر طارق العشري، المدير الفني للفريق، استدعاء اللاعبين الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا ببرج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري، والتي ستجمعه بنظيره فريق نادي مصر، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما سيتقرر انضمام بهاء مجدي للمعسكر ذاته في ضوء نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.