شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب: لم نطلب استعارة مروان محسن.. واتحاد الكرة يريد القضاء علينا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن إدارة النادي لم تناقش فكرة التعاقد مع مروان محسن، لاعب الأهلي، على سبيل الإعارة في نهاية الموسم.

وأضاف عادل، في تصريحات لقناة «اون تايم سبورتس2»: «لم نتفاوض أو نطلب مروان محسن من الأهلي على سبيل الإعارة، هو لاعب كبير، لكننا لم نناقش هذا الأمر، ولا أحب الحديث عن أسماء لاعبين بعينهم».

وعن جدول الدوري قال المشرف على الكرة بالمقاولون: «اتحاد الكرة يريد القضاء على النادي، بسبب لعب مباراة كل 72 ساعة ونتنقل من القاهرة إلى الجونة إلى الإسكندرية خلال أسبوع، ومن يضع جدول الدوري لم يحصل في تاريخ الكرة المصرية، ولن نقوم بأي إجراءات، ونحن ملتزمون باللعب ولكن نقول رأينا بشكل عام».