الأهلى السعودى يشكو الجزائرى يوسف بلايلي لـ فيفا

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جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ عبد الإله مؤمنة، تعتزم التصعيد بشكوى ضد يوسف بلايلي المحترف الجزائري بصفوف الفريق.
وتغيب يوسف بلايلي عن المشاركة مع الأهلي في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، منذ مطلع شهر أغسطس الجاري.
وكشف صحيفة "الشرق الأوسط"، أن إدارة الأهلي قررت بشكل نهائي التصعيد ضد المحترف الجزائري، بتقديم شكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، نظرا لعدم التزامه ببنود العقد مع النادي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الإدارة الأهلاوية لن تتراجع في قضية التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن بلايلي، لعدم استفادة الفريق من خدمات اللاعب بعدما تخلف مرارا عن الرحلات التي كانت ستقله إلى المملكة العربية السعودية.
جدير بالذكر أن يوسف بلايلي انضم لصفوف الأهلي خلال أغسطس 2019، قادما من نادي الترجي التونسي، وشارك مع الراقي في 13 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، بواقع 957 دقيقة، نجح خلالها من تسجيل هدفين وصنع ثلاثة أخرى.
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