شكرا لقرائتكم أحمد فتحي يضع شرطين لتجديد عقده مع الأهلي والتراجع عن بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تُنادي بعض الأصوات داخل النادي الأهلي بضرورة بقاء أحمد فتحي نجم دفاع الفريق الأحمر في الموسم الجديد رغم فشل مفاوضات تجديد عقده وتوقيع اللاعب لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، واستطلع مسئولو النادي الأهلي رأي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في مسألة بقاء أحمد فتحي قبل التحدث مع الأخير وانهاء مفاوضات تجديد عقده و التراجع عن رحيله لصفوف بيراميدز في الموسم الجديد ليبدي موافقته المبدئية علي استمراره.

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وعلم الخليج 365 أن أحمد فتحي وضع شرطين قبل الموافقة على البقاء في الأهلي الأول هو ترضيته مادياً بالشكل المناسب وقبول شروطه التعاقدية، خاصة أن عقده السابق كان ظالماً له ولم يتم تقديره فيه على الوجه اللائق والشرط الثاني هو أدائه لصلاة استخارة قبل اتخاذ القرار الأخير سواء بالبقاء في الأهلي أو تفعيل انتقاله لبيراميدز.

واستطلع أحمد فتحى رأى زملائه فى مسألة بقائه مع الأهلى والتراجع عن الانتقال لبيراميدز، خاصة بعدما دخل الجوكر فى خلاف مع إدارة بيراميدز بعد علمه بالراتب الذى سيحصل عليه رمضان صبحى والمقدر قيمته بـ2 مليون يورو، فى الوقت الذى يحصل فتحى على مليون دولار فقط، ويرى أحمد فتحى أن إدارة بيراميدز مُطالبة برفع قيمة عقده مثلما سيحدث مع عبد الله السعيد لاعب الفريق والذى وضع شرطا فى عقده يمنحه الحق فى عدم حصول أى لاعب على راتب أعلى منه، وفى حال التعاقد مع لاعب يحصل على راتب أكبر منه يتم مساواته به.