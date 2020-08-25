شكرا لقرائتكم اليوم .. حمادة صدقي يحتفل بعيد ميلاده الـ 59 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الثلاثاء حمادة صدقى نجم الأهلى الأسبق والمدير الفني الحالي لسموحة بعيد ميلاده الـ"59" فهو من مواليد 25 أغسطس 1961 ، ولد محمد يحيى صدقى الشهير بحمادة صدقى بمحافظة المنيا، توج مع منتخب الشباب بلقب بطولة إفريقيا عام 1981، وشارك فى كأس العالم للشباب 1981 بأستراليا.

استمر في صفوف المنيا حتى انتقاله للأهلي مطلع موسم 1986-1987، حتى اعتزاله نهاية موسم 1992-1993، حقق مع الأهلي في 7 سنوات، 11 لقبا بواقع بطولة الدوري مرتين أعوام 1987، 1989، وكأس مصر 4 مرات أعوام 1989، 1991، 1992، 1993، وكأس الاتحاد 1989، دوري أبطال إفريقيا 1987، وأبطال الكؤوس مرتين 1986، 1993، بطولة الأفروأسيوية 1989.

لعب بقميص الأهلي 110 مباريات، سجل خلالها هدفا وحيدا ، كما شارك مع المنتخب الأول في 4 نسخ لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتوج بلقب نسخة 1986 بالقاهرة، وشارك في بطولة أبيدجان 1984، ومراكش 1988، والجزائر 1990.

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عمل مدربا مساعدا للمنتخب المصري الأول في جهاز حسن شحاتة في الفترة من 2004 حتى 2011، وفاز بلقب أمم إفريقيا ثلاث مرات أعوام 2006 بالقاهرة، و2008 بأكرا، و2010 بأنجولا.

كما درب كلا من سموحة 2013/2014، قاده لوصافة الدوري خلفًا للنادي الأهلي بفارق الأهداف بعد منافسة كبيرة على اللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي السكندري، كما وصل سموحة بقيادة حمادة صدقي إلى نهائي الكأس والذي خسره أمام نادي الزمالك بهدف دون رد.

ولم ينجح سموحة في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي قدمتها تحت القيادة الفنية لحمادة صدقي منذ ظهوره في الدوري الممتاز وحتى الآن.

ثم تولى حمادة صدقى تدريب وادى دجلة، ثم إنبى، ثم تولى قيادة منتخب المحليين، ثم الجونة في الموسم الماضي قبل أن يعود لسموحة في الموسم الحالي .