شكرا لقرائتكم أسوان فى أزمة قبل مواجهة إنبي بالدوري .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، أزمة حقيقية في خط ظهر الفريق، في ظل الغيابات المؤثرة التي ضربت دفاعات أبناء الجنوب، قبل اللقاء المرتقب مع إنبي، والذي يقام اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، في ظل تأكد غياب ثلاث لاعبين عن الفريق لأسباب مختلفة.

ويغيب كل من إبراهيم القاضي ومحمد جابر مدافعا أسوان عن لقاء إنبي، بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الإنذار الثالث في مباراة الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، والتي فاز بها أبناء الجنوب بهدف نظيف.

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فيما يغيب محمد إسماعيل مدافع إنبي المعار إلى أسوان، بسبب الشرط الذي وضعه الفريق البترولي في عقد اللاعب بعدم اللعب مع أسوان أمام إنبي.

من جانبه، ضم أحمد كشري ، 22 لاعبا إلى قائمة أبناء الجنوب التي تستعد لمواجهة إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وكان تماسيح النيل قد حققوا فوزا ثمينا على المقاولون العرب بالجولة الماضية، بهدف نظيف ليتقدم أبناء الجنوب إلى المركز ال12 في جدول مسابقة الدوري العام.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي: محمد خليفة، محمود نعيم، طارق أبو العز، عبد العزيز إمام، أحمد فتحي، محمد همام، رضا السيد، الحسيني سمير، ابراهيم جلال، هيثم الفيل، عبد الله سنجهاوي، حسن يوسف، محمد المرسي، أحمد صغيري، سولمون منساه، فادي فريد، مسعد عوض، مصطفى البدري، أحمد بليه، يوسف العوامي، يوسف أسامة نبيه، كريم الطيب.