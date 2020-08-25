شكرا لقرائتكم أحمد بلال يطالب مروان محسن بالخروج من الأهلي للإعارة للعودة بمعنويات مرتفعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن مهاجم القلعة الحمراء مروان محسن يفتقد لثقة الجماهير و هو ما يتسبب فى ظهور بمستويات لا تليق بحجم الأهلى و خاصة فى لقاء القمة الأخير أمام الزمالك الذى شهد فوز الأبيض بنتيجة 3 / 1 على ملعب إستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز .

ونصح بلال، مروان محسن فى تصريح لـ "الخليج 365"، بضرورة الإبتعاد عن الأهلى قليلا فى المرحلة المقبلة بالخروج للإعارة من أجل العودة بمعنويات مرتفعة وتصحيح الأوضاع .

وكشفت مصادر ، عن أن إدارة النادى الأهلي ولجنة التخطيط قررت إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهي موسم 2023.

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وقال مصدر مطلع بالأهلي، "كان هناك موافقة على تمديد عقد مروان محسن ولكن بعد الأحداث الأخيرة وتراجع مستوى اللاعب قررنا إعادة النظر فى الملف، ومن الممكن عدم اعتماد العقود الجديدة والاكتفاء فقط بالموسم المتبقى له مع النادي".

ووقع مروان محسن على تمديد عقده مع الأهلي، إلا أن لجنة التخطيط لم تعتمد الأمر رسميا كما لم يتم تسجيل العقود فى اتحاد الكرة.

وشن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.